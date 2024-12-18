Kahramankazan Kaymakamı Parlar'dan tedavi gören şehit babasına ziyaret - Son Dakika
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Kahramankazan Kaymakamı Parlar'dan tedavi gören şehit babasına ziyaret

Kahramankazan Kaymakamı Parlar\'dan tedavi gören şehit babasına ziyaret

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören şehit babası Recep Biçinci'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

18.12.2024 00:31
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Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören şehit babası Recep Biçinci'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören şehit babası Recep Biçinci'ye evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ile birlikte şehit babasını ziyaret eden Kaymakam Parlar geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi, kendisiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Gazi Cafer Akın da derneğin müdavimlerinden olan şehit babasının bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek "Recep amca seni derneğimizde yeniden aramızda görmek istiyoruz" dedi. 15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin babası 75 yaşındaki Recep Biçinci'nin geçtiğimiz temmuz ayında soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler neticesinde akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 aydır tedavi gören baba Biçinci, sağlık durumundaki iyileşme nedeniyle taburcu edilerek tedavisine evinde devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan Kaymakamı Parlar'dan tedavi gören şehit babasına ziyaret - Son Dakika


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