Kahramanmaraş Belediyesi’nden Hastalara Sıcak Çorba İkramı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi önüne kurduğu stantta hafta içi her gün; tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane personellerine sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sağladığı çeşitli desteklerle vatandaşların yanında olmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramı da insanların içi kadar gönülleri de ısıtıyor. Hastane girişinde kurulan stantta hafta içi her gün sabah saatlerinde; tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane personellerine sıcak çorba ikram ediliyor. Özellikle uzun süren tedavi süreçlerinde hastanede kalan hasta yakınları için bu hizmet, hem iç ısıtan hem de manevi destek sağlayan bir yardım olarak öne çıkıyor. Hasta yakınları ve hastane çalışanları, böylesi bir hizmetin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ