Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık\'ta Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Pazarcık'ta muhtarlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Pazarcık'ımızda kıymetli muhtarlarımızdan mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik, gerçekleştireceğimiz yatırımlara dair istişarelerde bulunduk. Aldığımız talepleri bir öncelik dahilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla Pazarcık'ın katma değerini artıracağız" dedi.

Vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüme kavuşturmak için gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yerleşim yerlerinin tespiti noktasında Pazarcık'ta muhtarlarla bir araya geldi. Programda muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir öncelik dahilinde karşılayacağız"

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarla yapılan istişarelerin önemine değinen Başkan Görgel, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ın yeniden ayağa kaldırılması noktasında da çok ciddi çalışmalar hayata geçirildi ve devam ediyor. Tamamlanan kalıcı konut ve köy evlerinin teslimi peyderpey sürüyor. Bakanlığımız tarafından şehir merkezindeki rezerv alanlarda başlanılan çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde başlattığımız altyapı seferberliğimiz sürüyor. Bugün de Pazarcık'ımızda kıymetli muhtarlarımızdan mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik, gerçekleştireceğimiz yatırımlara dair istişarelerde bulunduk. Aldığımız talepleri bir öncelik dahilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla Pazarcık'ın katma değerini artıracağız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ