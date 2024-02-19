Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımlardan dolayı DATÜB ve Han Vakfı Genel Başkanı'na plaket takdim edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımlardan dolayı DATÜB ve Han Vakfı Genel Başkanı'na plaket takdim edildi

Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımlardan dolayı DATÜB ve Han Vakfı Genel Başkanı\'na plaket takdim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremde bölgeye yapılan yardımlardan dolayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve Han Vakfı Genel Başkanı olan Ziyatdin Kassanov'a plaket takdim edildi. DATÜB Genel Başkanı Kassanov, deprem bölgesine Etnospor Federasyonu ile yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 bin Kazak-Kırgız çadırını getirterek depremzedelere tahsis etmişti.

19.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Kahramanmaraş merkezli depremde bölgeye yapılan yardımlardan dolayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve Han Vakfı Genel Başkanı olan Ziyatdin Kassanov'a plaket takdim edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov deprem afetinin ilk anlarından itibaren tüm teşkilatlarımızı harekete geçirerek bölgeye ulaştık AFAD ile koordine olarak nakdi ve ayni yardımları bölgeye ulaştırdık. Özellikle barınma ihtiyaçları için geleneksel Türk çadırları sayın başkanımızın özel çalışmaları ile bölgeye yurt dışından getirerek depremzedelerin kullanımına verdik. Hala bölgeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kassanov, deprem bölgesine Etnospor Federasyonu ile yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 bin Kazak -Kırgız çadırını getirterek depremzedelere tahsis edip uluslararası yardım çalışmaları gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımlardan dolayı DATÜB ve Han Vakfı Genel Başkanı'na plaket takdim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımlardan dolayı DATÜB ve Han Vakfı Genel Başkanı'na plaket takdim edildi - Son Dakika
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