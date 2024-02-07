Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda dualarla anıldı. Seneyi devriyesi Miraç Kandili'ne denk gelen 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerde yeniden hissedildi.

07.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:47
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda dualarla anıldı.

Seneyi devriyesi Miraç Kandili'ne denk gelen 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerde yeniden hissedildi. Sosyal Hizmetler Dairesi ile Mezarlıklar Dairesi iş birliğinde Akbelen Mezarlığı'nda ve Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Aynı zamanda katılımcılara lokma ve kandil simidi de ikram edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, mezarlıklarda yapılan anma etkinliği hakkında bilgi vererek, "Bu acılı günün ilk yıldönümü. Maalesef ülke olarak zor ve güç bir durum atlattık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de depremin ilk gününden itibaren gerek deprem bölgelerinde gerekse buradaki depremzede vatandaşlarımıza elimizden gelen katkıyı fazlasıyla sunmaya çalıştık. Bugün de hem kandile de denk gelmesi sebebiyle depremzedelerimiz anısına mevlit okutuyoruz. Lokma ikramımız da var ve bu acılı günü yad etmiş olacağız ve unutmayacağız. Bizim için çok anlamlı bir gün. Dualarımızı ettik. Kederli günü tekrar yad ettik. Ülkemizin başı sağ olsun"dedi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat ise "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve hatim okuması yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem Mersin'e gelen misafirlerimizi ağırladık hem de depremin ana üssünde yaşanan acıları, sıkıntıları paylaşmak için tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Deprem acı bir gerçekliği bize gösterdi. Yıkım nerede olursa olsun tüm ulus olarak biz acıyı hissettik. Kardeşliğin ve dostluğun el uzatıldığı bir ortamı da yaşadık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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