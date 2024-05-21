Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal\'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan Sarıgül Kaçan, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti. Köksal, Sarıgül Kaçan'ın davranışının ülkeye örnek olduğunu belirterek teşekkür etti.

21.05.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Selçuk Köksal, Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan Sarıgül Kaçan ile dostluk bağı kurdu. Daha sonra Alaplı ilçesine atanan Köksal'ı yalnız bırakmayan Sarıgül nine; Kars'tan yola çıkarak Alaplı ilçesine geldi. Kaymakam Selçuk Köksal'ı ve eşini ziyaret etmek için geldiğini söyleyen hayırsever Sarıgül Kaçan, duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıgül ninenin oğlu Karahan köyü Muhtarı Selahattin Kaçan, Cumhuriyet Başsavcısı ve kurum amirleri ile birlikte makamında ağırlayan Kaymakam Selçuk Köksal, "Sarıgül annemiz Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir davranışa imza atmış ülkemize örnek olmuştu. İneğini bağışlayarak hepimizi çok duygulandırmıştı. Anadolu insanının vefası, duyarlılığı bizi çok mutlu etti ve örnek oldu. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptığı hizmetleri unutmadıklarını söyleyen hayırsever Sarıgül Kaçan, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'a dua etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Selçuk, Alaplı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement