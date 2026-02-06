Şırnak'ta asrın felaketinin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla yad edildi - Son Dakika
Şırnak'ta asrın felaketinin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla yad edildi

06.02.2026 16:02
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Şırnak'ta düzenlenen anma programında, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi ve birlik, dayanışma duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar, depremzede aileler için sabır diledi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden binlerce vatandaş, Şırnak'ta dualarla anıldı. Asrın felaketinin yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, birlik, dayanışma ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Şırnak Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu. Programda İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı tarafından yapılan duada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet dilenirken, geride kalan aileler için sabır ve metanet temennisinde bulunuldu. Okunan dualar sırasında camide duygusal anlar yaşandı. Mevlidin ardından vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlar sunuldu.

İl protokolü, 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren fotoğraf sergisini de gezerek, yaşanan büyük acıyı bir kez daha hafızalarda tazeledi. Protokol üyeleri ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret ederek, afetlere hazırlık ve müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programa Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Deprem, Şırnak, Yerel, Son Dakika

