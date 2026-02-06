6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Uşak\'ta dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Uşak'ta düzenlenen programla dualarla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Uşak'ta dualarla anıldı. Anma programı kapsamında Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dua ve Mevlid-i Şerif okundu. Cuma namazı sonrasında ise vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Anma programı çerçevesinde Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde kurulan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezen Uşak Valisi Naci Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aktaş'a ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasemin Bebek eşlik etti. - UŞAK