Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104\'ncü yıldönümünde fener alayı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik, depremde vefat edenler nedeniyle buruk geçti.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kuruluşunun 104. yıldönümünde şehir protokolü ve vatandaşların katılımı ile fener alayı düzenlendi. Etkinliğe binlerce vatandaş, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile katıldı. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 kilometre boyunca devam ederek Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde son bulan etkinlik, depremde vefat eden vatandaşlar nedeniyle buruk geçti.
Etkinliğe katılan Ertuğrul Koca, "Geçen sene Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu kutlayamamıştık. Bu sene yapılıyor, içimizde acı olsa da biraz mutluluk var. Acının tatlı tebessümü diyelim buna" dedi.
Sait Taşdemir adlı vatandaş, "Her ne kadar içimiz yansa da hayatın bir gerçeği var. Mecburen hayata tutunmak durumundayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Zor günler atlattık. Allah bu tarz felaketleri bir daha yaşatmasın. Buruk da olsa bu bayramı şehitlerimizle birlikte anmak istiyoruz" diye konuştu.
Ahmet Taş ise, "Geçen sene depremden dolayı bayramı yapamamıştık, bu sene buruk geçiyor. Bu vatan için, bu ülke için hepsi çok şeyler yaptılar. Allah bütün ceddimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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