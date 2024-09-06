Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kursunu Şenlik Yarışmalarıyla Tamamlıyor

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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, 1'i yarı olimpik 6 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği ve 3 bin öğrencinin katıldığı yaz yüzme kursunu, şenlik yarışmaları ile tamamlayacak.

Onikişubat Belediyesi'nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, bu yaz tatilinde de hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine imkan tanıdı.

Belediye bünyesindeki 1'i yarı olimpik 6 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi'nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla her yıl yaz tatilinde düzenlediği yüzme kursları 6 Eylül itibariyle tamamlanacak. Özel ihtiyaçlı minikler de Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda adaptasyon, temel eğitim ve teknik eğitim kursu aldı. 3 binden fazla öğrencinin yüzme eğitimi aldığı kursların finali Şenlik Yarışları ile yapılacak.

Yaş gruplarına göre tipik gelişim gösteren erkekler ve kızlar ile özel ihtiyaçlı erkekler ve kızlar kategorilerinde, 25 metre serbest ve 25 metre sırtüstü yarışmaları düzenlenecek. 35 takımda dereceye girecek kursiyerlere toplam 105 madalya takdim edilecek. - KAHRAMANMARAŞ