Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı

08.04.2022 14:40
Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen, törende yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen yatırımın hem şehir hem de esnaf için önemli olduğunu ifade etti. Sökmen, "Öncelikle pandemi sürecinde ve yenileme çalışmaları boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum. İhtiyaçlara cevap veremeyen, yetersiz olan otogarımız artık tamamen yenilendi. Başkan Güngör verdiği sözünü yerine getirdi. Hem terminalimizi yeniledi hem de yer tahsislerimizi verdi. Ayrıca yenileme süreci boyunca da bizden kira bedeli de almadı. Başkanımız hep yanımızdaydı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hedeflerinin şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit edip bir öncelik sırası belirleyerek bunları tek tek yerine getirmek olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir şehrin turizm potansiyelin gelişmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de o şehrin ulaşılabilir olmasıdır. Bu terminalimizde uzun süredir şehrimize hizmet vermiş ancak bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi şehrimize yakışır bir şekilde yeniledik. Hiçbir esnafımızı mağdur etmedik. Bu süreçte otogar esnafımıza ilçe garajında yeni bir yer tahsis ettik ve hizmetlerini orada sürdürdüler. Ayrıca bu süreçte hiçbir esnafımızdan da kira bedeli almadık. Yenileme çalışmalarımızla otogarımıza yeni yeme içme mekanları, yolcu indirme bindirme alanları, sosyal mekanlar kazandırdık. Burada 10 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise Kahramanmaraş'ın konum itibariyle çok önemli bir noktada yer aldığını belirterek, "Ayrıca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz yatırımlarla şehrimizin çevre illerle hiçbir ulaşım problemi kalmamıştır. Özellikle Göksun - Kahramanmaraş arasında kazandırılan tüneller ve viyadükler şehrimizin erişilebilirliğini kat be kat artırmıştır. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz de elinden gelen gayreti göstermiştir. Biraz önce şehrimize yeni kazandırılan hizmet araçlarının teslim törenini gerçekleştirdik. Şimdi de baştan uca yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti yaklaşık 66 milyon TL. Şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışı gerçekleştirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı
Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı
Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı - Son Dakika


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