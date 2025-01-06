Kahramanmaraş\'ta 13 İşçi İşten Çıkarıldı, Destek Talep Ediyorlar

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye bünyesinde çalışan 13 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan vatandaşlar, kış mevsimi zor günler geçireceklerini ifade ederek işlerini geri istedi.

Çağlayancerit Belediyesi'nde çalışan 13 işçinin belediyedeki görevine son verildi. Belediye önüne gelerek konuşma yapan işçiler hukuki süreci başlattıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Mağdur Mehmet Elmas, "Belediyede temizlik işlerinde görevliydim işten atıldım 2 çocuğum üniversite, 2 çocuğum da lisede eğitim görüyor onlara ekmek götürmem gerekiyor. Lütfen yetkililerin sesimize kulak vermesini istiyorum. MHP döneminde belediyeye girdim İYİ Partili Belediye Başkanı Yemliha Göktaş tarafından işten atıldım" dedi.

Veli Güler ise, "İYİ partili belediye tarafından işten atıldım yetkililerden destek bekliyor yardım talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Berker, "Evimiz yok, konteynerde kalıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza gönül verdiğimiz için bizim ekmeğimizden edildik. Adalet istiyoruz bize sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ