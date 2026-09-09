Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Fatma Zehra, doktor babasına hafızlık sürprizi yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Fatma Zehra, doktor babasına hafızlık sürprizi yaptı

Kahramanmaraş\'ta 13 yaşındaki Fatma Zehra, doktor babasına hafızlık sürprizi yaptı
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Kahramanmaraş'ta hafızlığını tamamlayan 13 yaşındaki Fatma Zehra Köstü, hastanede çalışan doktor babası Prof. Dr. Bülent Köstü'ye sürpriz yaparak müjdeyi verdi. Baba, kızının başarısını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı; ardından kurs düzenlenen törende Fatma Zehra'ya hafızlık tacı takıldı ve arkadaşlarınca ıslatılarak kutlandı.

Kahramanmaraş'ta hafızlığını tamamlayan 13 yaşındaki Fatma Zehra, doktor babasına yaptığı sürprizle duygusal anlar yaşattı. Kur'an kursunda düzenlenen etkinlikle de Fatma Zehra'ya hafızlık tacı takılıp, ıslatılarak başarısı kutlandı.

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimi gören 13 yaşındaki Fatma Zehra Köstü, eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlığını tamamladı. Sular Akademi Hastanesi'nde görev yapan babası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Köstü'nün yanına giden Fatma Zehra, hafızlığını tamamladığını babasına sürpriz şekilde söyledi. Kızının başarısını öğrenen baba, büyük bir mutluluk ve gurur yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Baba-kız arasında yaşanan duygusal anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatma Zehra'ya hafızlık eğitimi aldığı hocası ve arkadaşlarıyla Kur'an kursunda da bir etkinlik düzenlendi. Kursta arkadaşları ve hocaları tarafından karşılanan Fatma Zehra'ya hafızlık tacı takıldı. Ardından arkadaşları tarafından ıslatılarak başarısı kutlandı.

"Hafız olacağımı bilmiyordu"

Hafızlık eğitimini tamamlayan Fatma Zehra Köstü, "Benim hafızlık eğitiminden babamın haberi vardı ama hafız olacağımı bilmiyordu. Ona sürpriz yapmak istedik. Burada çok güzel hafızlık eğitimi aldım. Çok heyecanlıyım, mutlu hissediyorum hazırlık aşamaları ile beraber hafızlığım biraz uzun sürdü" dedi.

"Gerçekten sürpriz oldu"

Baba Bülent Köstü de hafız olabilmenin zor olduğunun altını çizerek, "Yapanlar bilir ama zor günler geçti kriz anları oldu. Bizim bu süreçte çok bırakacak dönemlerimiz oldu ancak hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Son dönemlerde benim haberim yoktu 17. turdan sonra. Okula devam edecekti çünkü. Gerçekten sürpriz oldu. Annesine buradan herkesin önünde çok teşekkürler o benim hayat arkadaşım bu işin asıl mimarıdır" diye konuştu.

Kur'an kursu hocası Rukiye Kaplan ise hafızlığın çokça emek ve sabır isteyen bir süreç olduğunu kaydederek, "Biz bu süreçte öğrencilerimizin her hallerine tanık oluyoruz. Bazen sevinç ve bazen üzüntüden ders veremediklerinde. Ailesi ve kendisi hiç bir zaman pes etmedi her zaman kaldıkları yerden kalktılar devam ettiler ve çok şükür sonunda da hafız oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Fatma Zehra, doktor babasına hafızlık sürprizi yaptı - Son Dakika

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