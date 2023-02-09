Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı

09.02.2023 16:44
Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 3 kişi, depremin 84'üncü saatinde Kardeşler Apartmanı enkazından sağ olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta 3 kişi, depremin 84'üncü saatinde Kardeşler Apartmanı enkazından sağ olarak çıkartıldı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta ekipleri enkazlarda yaptığı çalışmalar devam ediyor. Trabzon Caddesi'nde Kardeşler Apartmanı enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, Eda Büyükçapar'a (22) ulaştı. Genç kadının ses vermesi üzerine çalışmayı hızlandıran ekipler, depremin 84'üncü saatinde Büyükçapar'ı enkazdan çıkarmayı başardı. Genç kadının hemen yanındaki duvardan da ses alan ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekipler İsmail ve İbrahim isimli iki kişiyi de kısa süre sonra enkazdan çıkardı. Depremzedeler ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş dualarla toprağa verildi Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş dualarla toprağa verildi Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş dualarla toprağa verildi Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş dualarla toprağa verildi

Kahramanmaraş, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Deprem yardımlarına katılan Serdar Dursun: Ülkemiz gibisi yok, Almanya'da böylesi imkansız
17:26 Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, depremzedeler için çadır kent kurdu
17:13 4 kişilik aile, depremin 4. gününde enkazdan sağ olarak çıkarıldı
17:13 Son Dakika: Tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
16:58 Malatya'dan bir acı haber daha! Genç voleybolcu Murat Çiloğulları, depremde hayatını kaybetti
16:50 Son dakika: 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi Meclis'ten geçti! İşte deprem bölgesinde değişecekler
16:47 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e yükseldi
16:30 Trabzonspor'a UEFA'dan ret! Deprem felaketine rağmen Basel maçı oynanacak
16:11 Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan vekillere maaş bağışı çağrısı! Partilerden açıklamalar peş peşe geldi
15:34 Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: Çıktığında oyun oynayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 18:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 kişi depremin 84'üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement