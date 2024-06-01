Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Ahşapla Uğraşan Usta Huzur Buluyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Ahşapla Uğraşan Usta Huzur Buluyor

Kahramanmaraş\'ta 55 Yıldır Ahşapla Uğraşan Usta Huzur Buluyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 68 yaşındaki Mevlüt Aksu, 55 yıldır ahşapla uğraşarak hem huzur buluyor hem de mesleğini icra ediyor. Kendi atölyesinde mücevher kutusu, isimlik, anahtarlık, ahşap saatler yaparak çalışan Aksu, ahşabın kokusunun kendisine huzur verdiğini ifade ediyor. Teknolojinin olmadığı dönemlerde her ürünü eliyle yaptığını belirten Aksu, gençlerin bu mesleğe yönelmesini istiyor.

01.06.2024 10:53
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Kahramanmaraş'ta 55 yıldır ahşapla uğraşan usta, atölyesinde hem huzur buluyor hem de mesleğini icra ediyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziosma paşa Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mevlüt Aksu, kendine ait atölyesinde mücevher kutusu, isimlik, anahtarlık, ahşap saatler yaparak huzur buluyor. Ahşabın kokusu, çamın kokusunun kendisine huzur verdiğini ifade eden Aksu, mesleğini 55 yıldır severek icra ediyor.

Teknolojinin olmadığını her ürünü elleriyle yaptıklarını anlatan Mevlüt Aksu, "İlkokulu bitirdikten sonra sene 1968'de çıraklık yapmaya başladım. 1973 yılında Kahramanmaraş'ta kalfa olarak mesleğe devam ettim. O dönem ahşap oymacılığı pek yoktu sadece sandık üzerine işler vardı. Silmesini, kesmesini, nakış işlerini, oyma işlerini hepsini elde yapıyorduk. Makinalar yoktu. Hatta atölyede çalışırken üç arkadaş, haftada bir tane sadece sandık yapıyorduk. Şimdi teknoloji olunca haftada 10 tane sandık yapılabiliyor" dedi.

"Ahşabın kokusu, çamın kokusu bana hep huzur veriyor"

Aksu, şuan hobi olarak ufak tefek işler yaptığını kaydederek, "Genelde mücevher kutusu, isimlik, anahtarlık, ahşap saat isteğe göre işler yapıyorum. Başka işte çalışırken evimin bir odasını atölyeye çevirmiştim. O zamanlar teknoloji yoktu. Yine her şeyi elimizle yapıyorduk. Ben atölyede huzur buluyorum. Daha önce ben bir rahatsızlık geçirdim. Doktor bana en az 1 saat yürümemi söylemişti. Ben ondan sonra sürekli ayaktayım. Zamanımı burada geçiriyorum. Burada olmadığım süreçte ise yürüyüş yapıyorum. Ahşabın kokusu, çamın kokusu bana hep huzur veriyor. Çok güzel kokuları var. Gençlerin de bu mesleğe yönelmesini istiyorum. Bu meslek bitmeye yüz tutmuş bir mesleklerden. Bu mesleğe yönelsinler. Türkoğlu'nda bu ahşap, oyma işini benden başka yapan yok. Gençler boş zamanlarında gitsinler öğrensinler. Kahve köşelerinde vakit geçirmesinler. Gençlere tavsiyem budur" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Ahşapla Uğraşan Usta Huzur Buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Ahşapla Uğraşan Usta Huzur Buluyor - Son Dakika
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