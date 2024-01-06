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Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Evli Olan Yaşlı Çift, Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Evli Olan Yaşlı Çift, Gençlere Örnek Oluyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 55 yıllık evli çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor. Çift, günümüzde boşanmaların arttığını ve gençlerin birbirlerine tahammüllerinin kalmadığını belirtiyor. Eskiden yokluk olduğunu, şimdi bolluk olduğunu söyleyen çift, birbirlerine saygı göstermenin ve kıymetlerini bilmelerinin önemine vurgu yapıyor.

Kahramanmaraş\'ta 55 Yıldır Evli Olan Yaşlı Çift, Gençlere Örnek Oluyor
06.01.2024 - 09:01,  Güncelleme: 09:03
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Kahramanmaraş'ta 55 yıldır evli olan yaşlı çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde Kanuni Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Hasan (77) ve Gülizar Sarıkaya çifti (75), 55 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Sarıkaya çifti, "Şimdiki gençlerin birbirine karşı tahammülleri kalmadı, ayrılık ise moda oldu" ifadesini kullandı.

Eskiden yokluk olduğunu, şimdi bolluk olduğunu buna rağmen boşanmaların artığını belirten Gülizar Sarıkaya, "Ben kocamla birlikte ömür boyu geçinmeye razıyım. 6 tane çocuğum var. Eşimle birlikte yeri geldi tartışmalarımız da oldu. Ama biz geçinmeye devam ettik. Evimizi bırakmadık, terk etmedik. Şimdiki gençler hemen altıncı ayı doldurunca boşanıyor. Bir sebep gösterip ayrılmaya kalkıyor çocuk istemiyorlar. Ben eşimi çok seviyordum gönlüm düştü ve geldim. Ben evlendiğimde ekin biçtim köy yerinde sırtımda odun taşıdım. Her türlü işi yapıyordum. Eskiden yokluk vardı, şimdi bolluk var ama yine de durmayıp boşanıyorlar. Ben eşimi çok seviyorum o da beni çok seviyor. Tabii ki arada kavgamız oluyor o da evliliğimizin tuzu biberi oluyor" dedi.

Hasan Sarıkaya ise "Şimdiki ayrılıklar moda oldu. Bizim zamanımızda bu şekilde bolluk yoktu. Şimdikiler evleniyorlar ayrılıyorlar hemen. Saygılı olmak gerekiyor. Zengin olabilirsin fakir olabilirsin ama saygılı olmak zorundasın. Boşanmamak için birbirlerine saygı göstermeleri gerekiyor. Çok fazla borçlanmasınlar. Aldıklarını veremiyorlar verdiklerini alamıyorlar ayrılıkların hepsi bundan oluyor. Birbirlerinin kıymetini bilmiyorlar" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Evli Olan Yaşlı Çift, Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 55 Yıldır Evli Olan Yaşlı Çift, Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
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