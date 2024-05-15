Kahramanmaraş\'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, kişinin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Aile Haftası" kapsamında, "Ailemiz, İstikbalimiz" temalı yürüyüş düzenlendi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sona erdi.

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, "Deprem sonrası içinde bulunulan aile yapısı ile ilgili güçlendirilmesi noktasında özel çalışmalar yapmaktayız. Özellikle toplumu oluşturan aile yapısının deprem sonrasında yaşam alanlarının ortadan kalkması ile beraber yeniden güçlendirilmesi noktasında uzmanlarımız tarafından sahada sürekli koruyucu ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktayız. Son dönemlerde teknolojinin de bu işe zararlı noktalarda devreye girmesi ile beraber bazı hususlarda zorluklar yaşamaktayız. Şehrimizde bu aşamadan sonra da 'Ailemiz İstikbalimizdir' düşüncesi ile daha da yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ