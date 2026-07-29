Kahramanmaraş\'ta Alüminyum Dönüşümü

Kahramanmaraş'ta, alüminyumun mutfak eşyasına dönüşme yolculuğu yüksek sıcaklık altında çalışan ustaların emeğiyle yapılıyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, eritme ocaklarının karşısında görev yapan işçiler, yüzlerce derecelik sıcaklığa rağmen üretimi aralıksız sürdürüyor.

Fabrikaya getirilen geri dönüşümdeki alüminyum külçeler, dev eritme ocaklarında yaklaşık 700 derece sıcaklıkta eritiliyor. Sıvı hale gelen alüminyum, koruyucu ekipmanlarını giyen ustalar tarafından özel potalarla alınarak önceden hazırlanan kalıplara dökülüyor. Üretimin son aşamasında hazırlanan alüminyum levhalar, tencere, tava, çaydanlık ve benzeri metal mutfak eşyalarının üretimini gerçekleştiren işletmelere gönderiliyor.

Yüksek sıcaklık altında başlayan üretim süreci, Türkiye'nin dört bir yanındaki mutfaklarda kullanılan ürünlerin ham maddesine dönüşüyor. Bir yanda kavurucu yaz sıcaklığı, diğer yanda yüzlerce derecelik ocakların ısısı arasında çalışan ustalar, Kahramanmaraş'ın metal mutfak eşyası sektöründeki üretim gücüne katkı sunuyor.

"Yazın çok sıcak oluyor ama kışın da mükafatını görüyoruz"

Alüminyum döküm işi yapan Ömer İlhan, "Geri dönüşüm işi yapıyoruz. Eski alüminyumları eritme ocaklarımızda eritip külçe dökümlere bırakıyoruz ve külçe haline geliyor. Daha sonra silindirlerde inceltme işlemleri yapılıyor daha sonra kesildikten sonra bir inceleme işlemine daha giriyor. Alüminyum tabakaları işletmelere gönderiyoruz. Bu ürünler teflon tava, çaydanlık, tepsi ve benzeri mutfak eşyaları olarak üretiliyor. Bu tabakalar Türkiye'de yüzde 75 olarak kentimizde metal mutfak eşyaları olarak üretiliyor. Yazın çok sıcak oluyor ama kışında mükafatını görüyoruz kısa kolla çalışabiliyoruz. Bizim için sorun olmuyor alışkınız ve tecrübeli arkadaşlarla çalışıyoruz" dedi.

"750 dereceyi buluyor ama biz alışkınız"

Döküm işçisi Mehmet Akçakaya ise, "Dışarıda 40 derece içeride ise ocağın sıcağı ve diğer makinelerle 750 dereceyi buluyor ama biz alışkınız ve işimiz de severek yapıyoruz" ifadesini kullandı.