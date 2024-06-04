Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası eşine ve şizofreni teşhisi konulan kızına bakan anne - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası eşine ve şizofreni teşhisi konulan kızına bakan anne

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Şayeste Selci, yıllardır Alzheimer hastası olan eşi ve şizofreni hastası kızına özveriyle bakıyor. Selci, onlara bakarken huzurlu olduğunu ifade etti. Şayeste Selci'nin kızı Hüsne Selci ise annesini bir melek olarak nitelendirdi.

04.06.2024 10:06
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Kahramanmaraş'ta yıllardır Alzheimer hastası olan eşine ve şizofreni teşhisi konulan kızına bakan anne fedakarlık örneği gösteriyor. 72 yaşındaki yaşlı kadın yıllardır kızına ve eşine baktığı için çok huzurlu olduğunu ifade etti.

Türkoğlu ilçesindeki Lojistik konteyner kentte yaşayan 6 çocuk annesi Şayeste Selci (72) yıllardır Alzheimer hastası olan eşi ve şizofreni hastası kızına kendini adadı. 72 yaşındaki eşi Ali Selci ve 36 yaşındaki şizofreni teşhisi konulan kızı Hüsne Selci'ye bakarken çok zorluk ve yokluk çektiğini fakat onlara bakarken huzurlu olduğunu kaydetti.

"Ben onlara ölene kadar bakarım"

Eşini ve kızını çok sevdiğini söyleyen Şayeste Selci, "Depremden sonra konteyner kentte yaşıyorum. Ben burada çok mutluyum çok da huzurluyum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Migrenim tuttuğu zaman çok kötü oluyorum ama Ben eşime de kızıma da bakıyorum. Onlar ile mutlu oluyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Onu sevdiğim için de her yokluğa beraber göğüs gerdik. Biz çok yokluk çektik. Beraber tarlaya gittik. Bunlara da şükür. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz. Kızım ile eşim ile de huzurluyum. Onlara bakmak bana huzur veriyor. Ben onlara ölene kadar bakarım. Ben 72 yaşındayım Allah izin verirse bakmaya devam edeceğim. Ben görevimi yaparım" ifadesini kullandı.

"Annem bir melek"

Annesinin kendisine ve babasına çok yardımcı olduğunu kaydeden Hüsne Selci ise "Ben konteyner kentte annem ve babamla birlikte kalıyorum. Bana 18 yaşında şizofreni hastalığı teşhisi konuldu. Burada zamanımı örgü örerek geçiriyorum. Bunları yapmak çok hoşuma gidiyor. Bilmediğim yerleri arkadaşlara soruyorum. Annem bana yemek yapar, babama bakar. Annem bize Allah'ın bir lütfu. Annemle babamın olması çok önemli benim için. Belki de çok kötü yerlerde olacaktım. İyi ki de varlar. Annem bir melek. Dünyadaki yeryüzündeki bir meleğimiz annem" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası eşine ve şizofreni teşhisi konulan kızına bakan anne - Son Dakika

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