Kahramanmaraş'ta Bağ Evleri Yaz Mevsimiyle Birlikte Yoğunluk Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Bağ Evleri Yaz Mevsimiyle Birlikte Yoğunluk Kazandı

Kahramanmaraş\'ta Bağ Evleri Yaz Mevsimiyle Birlikte Yoğunluk Kazandı

Kahramanmaraş'ta pandemi ve depremler sonrası kıymeti daha çok anlaşılan bağ evlerinde, yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluk arttı. Sıcak yaz günlerinde yoğun olarak kullanılan bağ evleri, 6 Şubat depremlerinde vatandaşların sığınağı oldu. Ahır Dağı eteklerinde bulunan binlerce bağ evi, temiz hava ve sessiz yaşantı arayanların tercih ettiği bir yer haline geldi.

01.05.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta pandemi ve depremler sonrası kıymeti daha çok anlaşılan bağ evlerinde, yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluk arttı.

Kentte sıcak yaz günlerinde yoğun olarak kullanılan bağ evleri 6 Şubat depremlerinde vatandaşların adeta sığınağı oldu. Genellikle şehir merkezinde yaşayan aileler yaz mevsiminin gelmesiyle Ahır Dağı eteklerindeki bağ evlerine yerleşiyor.

Birbirinden farklı bağ evleri, sıcak yaz mevsiminde temiz hava ve sessiz yaşantının adresi. Binlerce bağ evinin bulunduğu Ahır Dağı ve çevresi yeşil ve temiz hava ile yaşamak isteyenlerin yeri haline geldi.

Bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, "Kahramanmaraş merkezli büyük depremde çok hasar görüp can kayıplarımız oldu. O andan itibaren imkanı olanlar bağ evlerine taşındılar. Bağ evleri o dönemde soğuk ve buzlu bir yerdi. Ahır Dağı eteklerinden çok bağ evi var. Derme çatma bir yaşantıda olanlar da var, lüks yaşantıda olanlar da var" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Bağ Evleri Yaz Mevsimiyle Birlikte Yoğunluk Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 10:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bağ Evleri Yaz Mevsimiyle Birlikte Yoğunluk Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement