Kahramanmaraş'ta Bayram Süresince Ücretsiz Mezarlık Ring Seferleri - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bayram Süresince Ücretsiz Mezarlık Ring Seferleri

Kahramanmaraş\'ta Bayram Süresince Ücretsiz Mezarlık Ring Seferleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vefat eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Uygulama 30 Mart'ta başlayacak ve 1 Nisan'a kadar sürecek.

29.03.2025 09:21  Güncelleme: 09:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, bayram süresince vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyeceği bildirildi..

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek olan uygulama kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Kapıçam Şehir Mezarlığı arasında ring seferleri düzenleneceği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada: " Ring otobüsleri sabah 08.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden hareket edecek ve birer saatlik aralıklarla seferlerini sürdürecek. Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndan dönüşler ise saat 09.00'dan itibaren başlayacak ve aynı saat dilimlerinde devam edecek. Günün son seferi 18.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nden hareket edecek, dönüş seferi ise 19.00'da Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndan yapılacak. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayan 8, 18, 29, 30, 39 ve 40 numaralı hatların güzergahı Ramazan Bayramı boyunca Kapıçam Şehir Mezarlığı'na kadar uzatıldı. Böylece vatandaşlarımız, sadece ring seferleriyle değil, mevcut toplu taşıma hatlarıyla da mezarlığa daha kolay ulaşım sağlayabilecek" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Bayram Süresince Ücretsiz Mezarlık Ring Seferleri - Son Dakika

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