Kahramanmaraş\'ta Deprem Arama Kurtarma Faaliyetlerine 9 Bin 798 Madenci Katıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin ardından 9 bin 798 madenci deprem bölgesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin istatistikler paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, deprem bölgesine 19 bin 906 personel ve 3 bin 763 aracın tahsis edildiği kaydedildi. Paylaşımda 9 bin 768 madencinin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı bildirilirken, 324 vatandaşın da kurtarıldığı belirtildi. - ANKARA