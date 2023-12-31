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Kahramanmaraş'ta deprem enkaz alanında yılbaşı sessizliği - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem enkaz alanında yılbaşı sessizliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi çevresindeki enkaz alanında yılbaşı gecesi sessizlik hakim oldu. Depremler sonucunda binlerce bina yıkılırken, şehir merkezi yılbaşı gecesinde sessizliğe büründü. Depremzedeler, umutla yeni yıla girerek bu bölgede yeniden insan seslerinin yankılanmasını diledi.

Kahramanmaraş\'ta deprem enkaz alanında yılbaşı sessizliği
31.12.2023 - 23:53,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi çevresindeki enkaz alanında yılbaşı gecesi sessizlik hakim oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler 11 ili etkiledi. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce bina da yıkıldı. Kahramanmaraş şehir merkezinde enkazlar kaldırılırken, şehir merkezi yılbaşı gecesinde sessizliğe büründü. Bir dönem insan seslerinin yankılandığı ve depremin simgelerinden olan Ebrar Sitesi çevresindeki enkaz alanlarında yılbaşı gecesi sessizlik hakim oldu.

2024 yılına umutla girdiklerini ifade eden depremzede Mehmet Yalçın, "2024 yılına buruk giriyoruz. İnşallah yeni yıl herkese mutluluk getirir. Eskisi gibi de yine bu bölge ve Ebrar Sitesi'nde çocuk ve insan sesleri hakim olur. Şu anda buralar sessiz ve karanlık. İnşallah bu bölge eskisi gibi insan sesleri ile yankılanır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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