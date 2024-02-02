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Kahramanmaraş'ta Depremde Enkaz Altında Kalan Oğlu Kurtaran İtfaiye Eri Baba - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremde Enkaz Altında Kalan Oğlu Kurtaran İtfaiye Eri Baba

Kahramanmaraş\'ta Depremde Enkaz Altında Kalan Oğlu Kurtaran İtfaiye Eri Baba

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan oğlunun durumunun iyi olduğunu öğrenen itfaiye eri baba, yaralıları kurtarmak için oğluna 'Sen bekle' dedi ve 8 saat sonra oğlunu kurtardı.

02.02.2024 09:17  Güncelleme: 09:28
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenen itfaiye eri baba oğluna, "Sen bekle yaralıları kurtaracağım" dedi. İtfaiye personeli baba, yaralı kurtarma çalışmalarının ardından enkaz altındaki oğlunu 8 saat sonra kurtardı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 44 yaşındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye personeli Hacı Murat Özsığınan, depreme kendi evinde yakalandı.

Deprem sonrası oğlunun da içinde bulunduğu 5 katlı yatılı Kur'an Kursuna giden baba Özsığınan, binanın yıkıldığını gördü. Depremden 3 saat sonra oğlundan haber alan itfaiye personeli baba Özsığınan, oğlunun sesini duydu. Hayatta olduğu anlaşılan 13 yaşındaki Muhammed Emin Özsığınan için baba Hacı Murat, çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının yardımıyla oğlunu bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. İtfaiye eri baba, yıkılan 5 katlı 35 öğrencinin eğitim gördüğü Hayrat Vakfı Hafızlık Kur'an Kursu'nda oğlundan önce 5 öğrenciyi de yaralı olarak kurtarmış oldu. Depremde yıkılan yurt binasında 25 öğrenci ise vefat etti.

İtfaiye personeli baba Özsığınan, "6 Şubat günü sabah 08: 00'de nöbete gelecektik tabi deprem gerçekleşti ve evde yakalandık. Oğlum hafızlık yurdunda yatılı kalıyordu. Biz deprem olduğunda sarsıntı bitti, oğlumun kaldığı yurda gittik. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Yurdun yıkıldığını gördük, 5 katlı binanın. Sadece 3-4 çocuğun sesi geliyordu yaralı. O psikoloji ile çalışmalara başladık. Oğlumdan 2-3 saat haber alamadık, bayılmış. İletişim kurduk, ben sordum kendisine, 'Oğlum bir yerin sıkıştı mı, nasılsın' diye. O da, 'Şu an sıkışan yerim yok' dedi. Sonra ben, 'Tamam oğlum az bekle, yaralı arkadaşların var, onları kurtaracağız ve sana ulaşacağız' dedim. Müdahalelerimiz 7-8 saat sürdü. Oğlumun yerini tespit etmeye çalışırken oğlum oradan küçük bir delik görmüş ve elini çıkarmış. Daha sonra girdik çıkarttık. Oğlumu emniyetli bir yere aldıktan sonra itfaiye olarak görevimizin başına geri döndük" diye konuştu.

"Babamın yaptığına 'kahramanlık' diyebilirim"

Muhammed Emin Özsığınan ise, "6 Şubat tarihinde yurttaydık ve gece kalkmış yeniden yataklarımıza dönmüştük. Deprem başladı ve ben bayılmışım ve boş bir yer aramaya başlamıştım. Deprem sonrası arkadaşlarım çığlık atıyordu. Kendi çabalarım ile elimi çıkartmış bu şekilde yerim tespit edilmişti. Dualar ettim birileri beni bulur diye. Babamın gelmesi bana mutluluk verdi. Benim çok dar yerim olmadığım için babama sabredeceğimi söyledim. Babam diğer arkadaşlarımı kurtarmasını ben de istedim. Babamın yaptığına 'kahramanlık' diyebilirim. Hem beni hem de arkadaşlarımı kurtardı" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Depremde Enkaz Altında Kalan Oğlu Kurtaran İtfaiye Eri Baba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremde Enkaz Altında Kalan Oğlu Kurtaran İtfaiye Eri Baba - Son Dakika
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