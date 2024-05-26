Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye

Kahramanmaraş\'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye

Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremzede kadınların moral bulması için atölye açarak, dekoratif ürünler yaparak, eskiyen ya da yıpranmış ürünleri geri dönüşüm sağlayarak tekrar kullanıma kazandırıyor. Depremzede kadınların büyük bir travma atlattıklarını ve psikolojilerini kötü etkilediğini belirten kadın, atölyesinde hanımların güzel işler çıkardığını ve evlerini yenilediklerini söyledi.

26.05.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremzede kadınların moral bulması için atölye açtı.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesinde kendi atölyesini açan 42 yaşındaki Sema Özgül Aydemir, depremzede kadınlara moral ve motivasyon olsun diye dekoratif ürünler yaparak, eskiyen ya da yıpranmış ürünleri geri dönüşüm sağlayarak tekrar kullanıma kazandırıyor.

Depremzede kadınların büyük bir travma atlattıklarını ve bunun da psikolojilerini çok kötü etkilediğini söyleyen, Aydemir, "6 yıl önce çok güzel bir serüvene atıldım. İnşaatlarda mutfak dolabı, kapı, vestiyer bunların geri dönüşümünü yapıyordum. Özel boyalarımızla eskiyen ürünleri yeniliyordum. Depremden sonra bu işe biraz ara vermiştim. Daha sonra ben şunu fark ettim. Kahramanmaraş'taki hanımların çevremde de gördüm. Depremden sonra, Depremzede olmalarından dolayı büyük bir travma atlattıklarını ve bunun da psikolojilerini çok kötü etkilediğini fark ettim ve böyle bir dükkan açmaya karar verdim. Buraya hanımlar geliyor. Burada çok güzel işler çıkarıyorlar. Objeleri alıyorlar, boyuyorlar" dedi.

Aydemir, "Evlerindeki eski sehpaları getiriyorlar ve burada tekrardan onları yeniliyoruz. Mutlu şekilde gidiyorlar. Hem bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar hem de kendi zevklerine göre evlerini yenilemiş oluyorlar. Kısırlar, pastalar, börekler hem boyuyorlar hem yapıyorlar sonra da evlerine gidiyorlar. Bazen kendi kendime soruyorum. Nereden nereye diye" ifadesini kullandı.

İnşaatlardan buralara geldiğini belirten Aydemir, "Daha önce ben inşaatlara gidiyordum. Evlere gidiyordum. Tabii ki ustalarımız beni daha iyi anlar. Oraya ben bir kadın usta olarak gidiyordum. Kapıların geri dönüşümlerini yapıyordum. Şimdi artık kendi atölyem var. O kadar mutlu oluyorum ki. Hem hanımlara da göstermiş oluyorum. Bu beni ayrı mutlu ediyor. Hem öğrenmiş oluyorlar. Ne güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum. Hanımların içerisinde o kadar güzel cevherler var ki. Lütfen kadınlar bunu fark edin. Bu cevherleri ortaya çıkarın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
10:49 Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 11:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement