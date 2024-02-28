Kahramanmaraş\'ta epilepsi hastası çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görme hayali gerçekleşti

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Kahramanmaraş'ta doğuştan 'dirençli epilepsi' hastası 12 yaşındaki İkra'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, deprem sonrası yaşadıkları kiralık evden çıkmak zorunda kaldı. Güllü, Nevşin ve İkra isimli üç kızı bulunan anne Ayşegül Çetinkaya, deprem sonrası konteyner kente yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hayali kuran 12 yaşındaki İkra, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat tarihinde Erdoğan ile Kahramanmaraş Havalimanında bir araya geldi. Anne ve kızı Erdoğan'a bir mektup verdi ve fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi hediye etti.

İkra'nın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden anne Ayşegül Çetinkaya, "Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmekti. Depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta kendisi geldi, biz de görüştük. Havalimanında karşıladık. Kendisine çerçevemizi hediye edip, mektubumuzu verdik. Kendisinin dönüş sağlayacağını biliyor ve bekliyorum. İkra bizim her şeyimiz ve onun her şeyi Tayyip dedesi" diye konuştu. İkra'nın 'dirençli epilepsi' hastası olduğunu anlatan Ayşegül Çetinkaya, hayallerinin bir ev sahibi olmak ve İkra'nın tedavisinde sonuca ulaşmak olduğunu, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

İkra Çetinkaya ise, "Tayyip dedeye selam söylemek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ