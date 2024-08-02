Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş\'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Haydarbey ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki asfalt çalışmaları hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya geldi.

02.08.2024 18:20  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi mahallelerindreki asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede başlatılan geniş çaplı asfalt seferberliği kapsamında Haydarbey ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Haydarbey Mahallesi'ne gelen Başkan Toptaş'ı, Muhtar Ökkeş Özen ve mahalle sakinleri karşıladı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, personeliyle uzun süre sohbet eden Başkan Toptaş, özverili çalışmalarından ötürü tek tek teşekkür etti. Mahalle esnaflarını da ziyaret eden Başkan Toptaş, esnafların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akabinde ise asfalt çalışmalarının o günkü bir diğer noktası olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne geçen Başkan Toptaş, burada da çalışmalar hakkında bilgi alıp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, "Haydarbey Mahallemizde asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizi ziyaret için buradayız. Onikişubat ilçemizin hemen hemen her yerinde asfalt seferberliği başlattık. Daha öncesinde Haydarbey Mahallemizde muhtarımızın bizden talepleri vardı, onların asfalt dökümünü gerçekleştirmiştik. Mahallemizde yine ilave çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yerinde gezerek eksiklikleri de çıkartıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da bir bir gerçekleştireceğiz. Akabinde ise Ertuğrul Gazi Mahallemize geçtik, orada da asfalt çalışmalarımızı inceleyip, muhtarımız ve esnaflarımızla bir araya gelip eksikliklerimizi gördük. Bunların hepsini bir çalışma programı çerçevesinde tamamlayıp eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

Toptaş, "Yapılacak birçok yerimiz var, bunun da bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun programımız dahilinde tamamlayacağız. Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle, muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak mahallelerimizin ve tüm Onikişubat'ımızın eksikliklerini bir bir gidermeyi hedefliyoruz. Burada özverili bir şekilde çalışan tüm Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize, bizleri karşılayan muhtarımıza, mahalle başkanlarımıza ve esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haydarbey Mahallesi Muhtarı Ökkeş Özen de Başkan Hanifi Toptaş'a çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "18'inci sokağımız çok bozuktu, vatandaşlarımızın talebi çok fazlaydı. Sağ olsun başkanımız da bunu gördü. İnşallah başkanımız diğer bozuk olan sokağımızda da asfalt çalışması sözünü verdi" dedi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt de Başkan Toptaş'a ve ekibine teşekkür ederek, Ertğurul Gazi Mahallesi'nin bugüne kadar böylesine detaylı bir asfalt çalışması görmediğini söyledi. Söğüt, "Hepimiz biliyoruz ki, yollarımızın bakımı ve onarımı, günlük yaşamımızı kolaylaştıran en önemli hizmetlerden biridir. Bu kapsamda, mahallemizde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları sayesinde, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olduk" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine teşekkür etti. Özellikle yağışlı havalarda çamurdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, asfalt çalışmalarının kış öncesi tamamlanmasıyla hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Hanifi Toptaş, Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Instagram’a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu Günlük zarar dudak uçuklattı Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
18:28 Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü
17:53 Afyonkarahisar’da eski sevgili dehşeti 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü
17:24 Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır
16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 19:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement