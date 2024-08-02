Kahramanmaraş\'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta Haydarbey ve Ertuğrul Gazi mahallelerindreki asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede başlatılan geniş çaplı asfalt seferberliği kapsamında Haydarbey ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Haydarbey Mahallesi'ne gelen Başkan Toptaş'ı, Muhtar Ökkeş Özen ve mahalle sakinleri karşıladı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, personeliyle uzun süre sohbet eden Başkan Toptaş, özverili çalışmalarından ötürü tek tek teşekkür etti. Mahalle esnaflarını da ziyaret eden Başkan Toptaş, esnafların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akabinde ise asfalt çalışmalarının o günkü bir diğer noktası olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne geçen Başkan Toptaş, burada da çalışmalar hakkında bilgi alıp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, "Haydarbey Mahallemizde asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizi ziyaret için buradayız. Onikişubat ilçemizin hemen hemen her yerinde asfalt seferberliği başlattık. Daha öncesinde Haydarbey Mahallemizde muhtarımızın bizden talepleri vardı, onların asfalt dökümünü gerçekleştirmiştik. Mahallemizde yine ilave çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yerinde gezerek eksiklikleri de çıkartıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da bir bir gerçekleştireceğiz. Akabinde ise Ertuğrul Gazi Mahallemize geçtik, orada da asfalt çalışmalarımızı inceleyip, muhtarımız ve esnaflarımızla bir araya gelip eksikliklerimizi gördük. Bunların hepsini bir çalışma programı çerçevesinde tamamlayıp eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

Toptaş, "Yapılacak birçok yerimiz var, bunun da bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun programımız dahilinde tamamlayacağız. Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle, muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak mahallelerimizin ve tüm Onikişubat'ımızın eksikliklerini bir bir gidermeyi hedefliyoruz. Burada özverili bir şekilde çalışan tüm Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize, bizleri karşılayan muhtarımıza, mahalle başkanlarımıza ve esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haydarbey Mahallesi Muhtarı Ökkeş Özen de Başkan Hanifi Toptaş'a çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "18'inci sokağımız çok bozuktu, vatandaşlarımızın talebi çok fazlaydı. Sağ olsun başkanımız da bunu gördü. İnşallah başkanımız diğer bozuk olan sokağımızda da asfalt çalışması sözünü verdi" dedi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt de Başkan Toptaş'a ve ekibine teşekkür ederek, Ertğurul Gazi Mahallesi'nin bugüne kadar böylesine detaylı bir asfalt çalışması görmediğini söyledi. Söğüt, "Hepimiz biliyoruz ki, yollarımızın bakımı ve onarımı, günlük yaşamımızı kolaylaştıran en önemli hizmetlerden biridir. Bu kapsamda, mahallemizde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları sayesinde, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olduk" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine teşekkür etti. Özellikle yağışlı havalarda çamurdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, asfalt çalışmalarının kış öncesi tamamlanmasıyla hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ