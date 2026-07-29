Kahramanmaraş'ta Hız İhlal Sistemi Yolda

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen PTS-EDS (Plaka Tanıma Sistemi-Elektronik Denetleme Sistemi) Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta kurulan ortalama hız ihlal tespit sisteminde sona gelindi. İl genelinde oluşturulan 30 farklı ortalama hız koridoruna ait bilgilendirme levhalarının montajı tamamlanırken, sistemin temmuz ayı sonuna kadar aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere toplam 15 ilde ortalama hız ihlal tespit sistemi kuruluyor.

Kahramanmaraş'ta 30 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin başlangıç ve koridor orta noktalarında bulunması gereken trafik bilgilendirme levhaları Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilerek levhalandırma çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında, başlangıç ve bitiş noktaları arasından geçen araçların ortalama hızları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. Belirlenen hız limitini aşan araçların bilgileri elektronik ortamda ilgili trafik birimlerine iletilecek. Hız koridorunun bitiş noktasındaki trafik ekipleri tarafından ihlal yapan araçlara gerekli idari para cezası uygulanacak ve tebligat işlemleri gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş'ı da kapsayan sistem kapsamında çevre illerle bağlantılı gidiş ve geliş yönlerinde toplam 863,9 kilometre uzunluğunda 30 farklı ortalama hız koridoru oluşturuldu.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte güzergahlarda anlık hız yerine iki nokta arasındaki ortalama hız esas alınarak denetim yapılacak.