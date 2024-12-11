Kahramanmaraş\'ta Kayıp Kardeş Arayışı

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli Türkmen vatandaş, 2012 yılında Esed rejimi döneminde asker olarak görev yapan ve hala kaybolan kardeşini arıyor.

Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Cuma Musa Dedeoğlu, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde yaşıyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak "vatanım" dediği Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Dedeoğlu, 2012 yılında Esed rejimi döneminde kaybolan kardeşini aramaya devam ediyor.

O dönemde Suriye ordusunda asker olarak görev yapan kardeşinden bir daha haber alınamadığını anlatan Dedeoğlu, kardeşinin tutuklu olabileceği ya da hala hayatta olabileceği ihtimaliyle umudunu kaybetmeden her yerde izini sürdüğünü söyledi.

"Onun hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama bir haber almayı dört gözle bekliyorum" diyen Dedeoğlu, yıllardır süren belirsizliğin ailesini derinden etkilediğini ifade etti.

Suriye'nin Baas rejiminden kurtulmuş olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Dedeoğlu, "Kendi topraklarımızda özgürlüğü görmek istiyoruz. Ancak kardeşimin yokluğu, bu sevincimizi gölgeliyor" diye ekledi.

Osmanlı torunu olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Bizim esas kökümüz Türkiye'den gitme ve biz Osmanlı torunuyuz. Oradan gelme nedenini biliyorsunuz sağ olsun Türkiye bize kucak açtı. Kahramanmaraş'a geldik yerleştik. Herkes yardımcı oldu, Cumhurbaşkanı da, teşekkürler. Bütün insanlar bize destek oldu. Ben burada Suriyelilere ekmek dağıtım işini yapıyorum" dedi.

Kardeşinin 12 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Dedeoğlu, "Benim kardeşim Esed döneminde askerdi ve 2012 yılında kardeşimi Türkmen olduğu için kaybettiler. Aynı zamanda kendisi gibi 38 kişinin de kaybolduğunu öğrendim. Kardeşimin yerini öğrenmek için gittiğimde beni öldürmekle tehdit ettiler. 1 yıl kadar kaldım ve aradım ama bulamadım. Adı Muhammed Musa Dedeoğlu. Cezaevinde olma ihtimali var ama öldürülme ihtimali de var" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ