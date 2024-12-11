Kahramanmaraş'ta Kayıp Kardeş Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Kayıp Kardeş Arayışı

Kahramanmaraş\'ta Kayıp Kardeş Arayışı

Cuma Musa Dedeoğlu, Suriye'deki iç savaşta kaybolan kardeşini 12 yıldır arıyor.

11.12.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli Türkmen vatandaş, 2012 yılında Esed rejimi döneminde asker olarak görev yapan ve hala kaybolan kardeşini arıyor.

Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Cuma Musa Dedeoğlu, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde yaşıyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak "vatanım" dediği Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Dedeoğlu, 2012 yılında Esed rejimi döneminde kaybolan kardeşini aramaya devam ediyor.

O dönemde Suriye ordusunda asker olarak görev yapan kardeşinden bir daha haber alınamadığını anlatan Dedeoğlu, kardeşinin tutuklu olabileceği ya da hala hayatta olabileceği ihtimaliyle umudunu kaybetmeden her yerde izini sürdüğünü söyledi.

"Onun hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama bir haber almayı dört gözle bekliyorum" diyen Dedeoğlu, yıllardır süren belirsizliğin ailesini derinden etkilediğini ifade etti.

Suriye'nin Baas rejiminden kurtulmuş olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Dedeoğlu, "Kendi topraklarımızda özgürlüğü görmek istiyoruz. Ancak kardeşimin yokluğu, bu sevincimizi gölgeliyor" diye ekledi.

Osmanlı torunu olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Bizim esas kökümüz Türkiye'den gitme ve biz Osmanlı torunuyuz. Oradan gelme nedenini biliyorsunuz sağ olsun Türkiye bize kucak açtı. Kahramanmaraş'a geldik yerleştik. Herkes yardımcı oldu, Cumhurbaşkanı da, teşekkürler. Bütün insanlar bize destek oldu. Ben burada Suriyelilere ekmek dağıtım işini yapıyorum" dedi.

Kardeşinin 12 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Dedeoğlu, "Benim kardeşim Esed döneminde askerdi ve 2012 yılında kardeşimi Türkmen olduğu için kaybettiler. Aynı zamanda kendisi gibi 38 kişinin de kaybolduğunu öğrendim. Kardeşimin yerini öğrenmek için gittiğimde beni öldürmekle tehdit ettiler. 1 yıl kadar kaldım ve aradım ama bulamadım. Adı Muhammed Musa Dedeoğlu. Cezaevinde olma ihtimali var ama öldürülme ihtimali de var" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Göçmenler, Türkiye, Suriye, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kayıp Kardeş Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kayıp Kardeş Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.