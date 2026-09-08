Kahramanmaraş'ta kırtasiye denetiminde 21 firmaya 158 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kırtasiye denetiminde 21 firmaya 158 bin lira ceza kesildi

Kahramanmaraş\'ta kırtasiye denetiminde 21 firmaya 158 bin lira ceza kesildi
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Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü, okul sezonu öncesinde kırtasiye ve okul malzemesi satan işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 116 firma ve 16 bin 513 ürün incelenirken, mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 21 firmaya 40 üründeki aykırılık nedeniyle toplam 158 bin 920 lira idari yaptırım uygulandı.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, okulların açılmadan önce kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimler sonucunda 116 firma 16 bin 513 ürün denetlendiğini belirterek, "Aykırı davranan 21 firmaya 40 üründe aykırılık nedeniyle 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile ürün etiketlerinde bulunması gereken bilgilerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda kent genelinde sürdürülen denetimlerde, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerine yönelik artan talep nedeniyle bu işletmelere ağırlık verildi. Ekipler, ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerin etiketlerde eksiksiz yer alıp almadığını inceledi. Okulların açılmadan önce sürdürülen denetimlerde, 116 firma ve 16 bin 513 ürün kontrol edildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılık nedeniyle toplam 158 bin 920 lira idari yaptırım uygulandı. Yıl başından buyana il geneli denetlenen bin 556 firmaya tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplamda 2 milyon 538 bin 747 lira cezai işlem uygulandı.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve ekibi kentte faaliyet gösteren bir firmada denetim yaptı. Denetim sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Uçar, "Okul sezonunun başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik talebin artması nedeniyle denetimlerimize ağırlık veriyoruz. Amacımız, velilerimizin ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşanmasını önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktır. Denetimlerimiz eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi eğitim dönemi içerisinde de devam edecektir. Bu kapsamda okulların açılmasına bir ay kala kitap-kırtasiye ve kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimler sonucunda 116 firma 16 bin 513 ürün denetlenmiş olup aykırı davranan 21 firmaya 40 üründe aykırılık nedeniyle 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Bu denetimler sonucu 2026 yılı başından bu yana bin 556 firma 165 bin 425 ürün denetlenmiş aykırı davranan 215 firmaya 639 üründe aykırılık nedeniyle 2 milyon 538 bin TL idari yaptırım uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız; karşılaştığınız aksaklıkları ve taleplerinizi bize iletebileceğiniz iletişim kanallarımız: Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ve Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğümüze bizzat gelerek veya telefonla doğrudan ulaşabilirsiniz. Son olarak tüketicimizin huzuru, güveni düşük maliyetle uygun fiyatla kaliteli ürüne sahip olması birinci önceliğimizdir" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ahmet Uçar, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta kırtasiye denetiminde 21 firmaya 158 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kırtasiye denetiminde 21 firmaya 158 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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