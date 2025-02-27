Kahramanmaraş\'ta Özel Çocuklara Yönelik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Kahramanmaraş özel rehabilitasyon merkezinde özel çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ekmek arası balık ikram edilen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. "Özel Çocuklara Özel Lezzetler" adıyla gerçekleştirilen programda, özel çocuklara yönelik sosyal farkındalığın artırılması ve onların keyifli vakit geçirmesi amaçlandı. Programda, çocuklara ekmek arası balık ikram edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ise engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılım göstermeleri için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Balıkçılar Derneği'nin gerçekleştirdiği bu etkinlik çok kıymetli. Biz de belediye olarak lojistik destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak adına yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Dulkadiroğlu'nda bir rehabilitasyon merkezi oluşturduk, yakında açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklar, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle keyifli anlar yaşarken, organizasyona destek veren kurumlar da özel bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak için benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ