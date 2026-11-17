Kahramanmaraş'ta kelle paça ustası mesleğine duyduğu sevgiyi sanatla buluşturuyor. Paçacı, çorba yapımında kullandığı büyük ve küçükbaş hayvan kellelerini çeşitli dekoratif ürünlere dönüştürerek iş yerinde sergiliyor.

Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren paça ustası Remzi Ulaş, kelle ve kemiklerini çöpe atmak yerine farklı tasarımlarla yeniden değerlendiriyor. Kellelerden askılık, avize, abajur ve plaket gibi ürünler hazırlayan Ulaş, oluşturduğu koleksiyonla dikkat çekiyor.

300 kelle ve kemikten oluşan koleksiyonunu iş yeri ve deposunda sergileyen Ulaş, çalışmalarında belirli aşamalardan geçiyor. Öncelikle dezenfekte edilen kelleler verniklenip boyanıyor. Ardından yaklaşık bir yıl boyunca güneş ve yağmur altında bekletilen kelleler, kurutma işleminin ardından zımparalanarak çeşitli aksesuarlarla dekoratif eserlere dönüştürülüyor.

Türkiye'nin ilk kemik sanatları müzesini kurmak istediğin ifade eden Ulaş, "Ben işimi severek yapıyorum, aşkla yapıyorum. Bu işe hobi olarak başladım. 51 farklı hayvan ırkı var ve bunların tamamı eti yenilen hayvandır. Avizeler, sehpa gibi ürünler çıktı. Kahramanmaraş bir kelle paça, dondurma ve tarhana şehri. Bunların etinden paça, yoğurdundan tarhana ve sütünden dondurma yapılıyor. Ben bunlardan esinlenerek kemik sanatları müzesi kurmak istiyorum. Bu ürünlerin yapım aşaması 1 yılımı alıyor, 1 yıl bekletiyorum. Sabır işi ve doğal tuzlu suda bekletiyorum, parçalarını takıp çeşitli vernik işlemlerini de hallettikten sonra hazır hale geliyor. Maraş paçası revaçta, özellikle komşu illerin ilgisini de çekiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyor misafirlerimiz, kış mevsiminde özellikle vazgeçilmez lezzetlerden" dedi.