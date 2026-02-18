Başkan Görgel: "Ramazan'da günlük 50 bin ekmek uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunulacak" - Son Dakika
Başkan Görgel: "Ramazan'da günlük 50 bin ekmek uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunulacak"

Başkan Görgel: "Ramazan\'da günlük 50 bin ekmek uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunulacak"
18.02.2026 22:28  Güncelleme: 22:30
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 50 bin ekmek ve unlu mamulü günlük 95 satış noktasında, piyasa fiyatlarının yüzde 50 altında, 7,5 TL'den sunacak. Aile bütçesine destek sağlamak amacıyla uygulama devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların temel gıda ihtiyacına ekonomik ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Halk Ekmek uygulamasını kesintisiz sürdürecek. Bu kapsamda günlük 50 bin ekmek ve çeşitli unlu mamul, şehir genelindeki 95 farklı satış noktasında vatandaşlara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 altında, 7,5 TL'den satışa sunulacak. Ramazan ayı boyunca her gün öğle saatlerinde başlayacak satışlar, iftar vaktine kadar devam edecek. Böylece vatandaşlar hem gün içerisinde hem de iftar öncesinde taze ve uygun fiyatlı ekmeğe kolaylıkla ulaşabilecek.

Uygulama kapsamında aile bütçesine katkı sağlanması hedeflenirken, fiyat politikasının sürdürülebilmesi için belediye tarafından yıllık yaklaşık 90 milyon TL sübvansiyon desteği sağlandığı bildirildi. Şehrin dört bir yanına yayılan 95 halk ekmek büfesi sayesinde geniş bir kesime erişim imkanı sunuluyor.

Başkan Fırat Görgel, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak için Halk Ekmek hizmetimizi aralıksız sürdürüyoruz. Günlük 50 bin ekmek ve unlu mamulü 95 büfemiz aracılığıyla piyasa fiyatlarının çok altında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ekmek fiyatını 7,5 TL seviyesinde tutabilmek için belediye olarak yıllık 90 milyon TL'lik ciddi bir sübvansiyon sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızı artırarak sürdürecek, her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

