Kahramanmaraş\'ta Regaip Kandili Coşkusu

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Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camii'ne akın eden vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii, Regaip Kandili dolayısıyla 10 bin kişilik bir cemaatin katılımıyla dolup taştı. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin akın ettiği programda manevi bir coşku yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve duaların yer aldığı program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kandil dolayısıyla cami çevresinde de hareketlilik yaşanırken, program sonunda katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

Cami imamı, yaptığı konuşmada, bu anlamlı gecede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Etkinlik boyunca Abdülhamid Han Camii'nin manevi atmosferi, dualarla daha da anlam kazandı. - KAHRAMANMARAŞ