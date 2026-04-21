Kahramanmaraş\'ta Saldırı Sonrası Velilerin Eşya Teslimi

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırı olayının ardından veliler, öğrencilere ait eşyaları almaya başladı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının yaşandığı olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'na giriş çıkış yasaklanmış eğitime de geçici ara verilmişti. Okulda sessizlik hakim olurken, bugün veliler sınıflara girerek çocuklarına ait çanta, kitap ve kişisel eşyaları teslim aldı. Velilerin okul bahçesine kontrollü şekilde alınırken bazı velilerin duygusal anlar yaşadığı görüldü. Okul yönetimi ve yetkililer tarafından eşyaların teslimi belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirildi. Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

Torununun eşyalarını teslim almaya gelen Emine Nacar, "Ben torunumun eşyalarını almaya geldim. Söylenecek kelime yok. İçler acısı Allah başa bir daha vermesin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ