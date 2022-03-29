Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi

29.03.2022 09:13
Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali, yenileme çalışmalarının ardından hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali, yenileme çalışmalarının ardından hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş'ta 44 bin metrekarelik alana sahip terminalde otobüs girişleri yeniden düzenlenirken, sivil araçlar için de 250 kapasiteli ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Tesis içerisinde ise yolcu giriş ve çıkışları yeniden düzenlendi. İç mekanda yeni bilet satış noktaları, kafeteryalar, dinlenme ve bekleme alanları, bebek bakım odaları ile sosyal donatı alanları inşa edildi. Otogar esnafı ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.

Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen, "Yenileme sürecinde de hiçbir esnafımız mağdur edilmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu süreçte bizlere yeni bir yer tahsis etti ve esnafımız çalışmalarını orada yürüttü. Ayrıca bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz otogar esnafımızdan hiçbir ücret talep etmedi. Her zaman otogar esnafının yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Firma çalışanlarından Zeynep Gül, "6 yıldır burada çalışıyorum. Dolayısıyla otogarımızın eski haline de şahitlik ettim. Otogarımızın eski hali çok kullanışsız ve deforme olduğu için yolculardan olumsuz eleştiriler alıyorduk. Ayrıca bilet satış noktaları ve kafeteryalar yetersiz geliyordu. Ancak yenileme çalışmalarından sonra yolcuların bakış açıları tamamen değişti. Yeni otogarımızı hem bizler hem de yolcularımız çok beğeniyor. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Firma çalışanlarından Ömer Can Kılıç ise, "Çok uzun yıllardır otogarda çalışıyorum. Çocukluğum otogarda geçti diyebilirim. Yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeden önce yazıhanelerimiz kör noktada yer alıyordu. Dolayısıyla yolcular yazıhaneleri bulmakta ve bilet almakta zorluk çekiyorlardı. Ancak şimdi yazıhaneler tamamen bir düzen içerisinde sıralandı ve artık yolcularımız böyle bir sorun yaşamıyor" dedi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde berberlik yapan İbrahim Bağcı, "10 yıldır burada berberlik yapıyorum. Yıllardır kullanılan ve artık deforme olan otogardan hem esnaflar hem de yolcular rahatsızdı. Yani artık ihtiyaçlara cevap veremez noktaya gelmişti. Terminalimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilendi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi

YORUMLAR
500
Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
09:03 Turunç toplayıp reçel yapacaklardı! 3 kadına refüjde iki araç çarptı, 3'ü de hayatını kaybetti
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
08:37 Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu: Tecavüz itirafı geldi! Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement