Kahramanmaraş\'ta Silahlı Saldırı: 9 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrencinin, olaydan önceki son yarıyılda aldıkları karne ve başarı belgeleri aileleri tarafından paylaşıldı. Minik yüreklerin gülümseyerek objektife yansıdığı fotoğraflar, Türkiye'yi bir kez daha derin bir hüzne boğdu.

Saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç ve Yusuf Tarık Gül için aileleri tarafından paylaşılan karne fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çocukların kimi teşekkür, kimi takdir belgesiyle objektife gülümserken verdiği pozlar, yaşanan acının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Henüz eğitim hayatlarının başında olan çocukların hayalleri ve umutları yarım kalırken, ailelerin paylaştığı kareler binlerce kişi tarafından taziye mesajlarıyla paylaşıldı. Evlatlarının son yarıyıldaki mutluluğunu gösteren fotoğraflar, saldırının geride bıraktığı derin acının en çarpıcı simgelerinden biri oldu. 15 Nisan'da meydana gelen saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara da öğrencilerini korumaya çalışırken hayatını kaybetmiş, olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tedavi altında bulunan öğrencilerden Almina Ağaoğlu'nun da günler sonra yaşamını yitirmesiyle saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 9'a yükselmişti. Saldırıda ağır yaralı Ahmet Aslan'ın ise tedavisi Ankara'da devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ