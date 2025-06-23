Kahramanmaraş\'ta Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz spor okullarına 7-14 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kursların kayıtlarının 24 Haziran Salı gününden itibaren başlayacacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, şehrin gençlerine yönelik yaz dönemini sporla değerlendirme fırsatı sunmaya devam ettiği belirtildi.Her yıl büyük ilgi gördüğü aktarılan yaz spor okullarının, 2025 yazında da birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kapılarını aralayacağı ifade edildi. 7 - 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak planlanan yaz spor okullarında bu yıl futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında eğitimlerin verileceği açıkandı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek antrenmanlarla hem fiziksel gelişimin destekleneceği hem de çocukların takım ruhu, özgüven ve disiplin gibi becerilerinin pekiştirileceğine dikkat çekildi

Bu yıl 1 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için önemli bir fırsat sunduğu belirtilen açıklamada: " Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi ve çocukların erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar edinmesini amaçlayan program, katılımcıların ilgi alanlarına göre seçebilecekleri farklı branşlarla geniş bir yelpaze sunuyor. Yaz spor okullarına kayıtlar 24 Haziran Salı günü itibariyle başlayacak. Katılım sağlamak isteyen gençler, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını yapabilecek. Büyükşehir Belediyemizin Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okulları, sadece fiziksel aktiviteyle sınırlı kalmayarak, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi, arkadaşlık duygularını güçlendirmeyi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.Tüm çocukları yaz tatilini sporla ve eğlenceyle değerlendirmek için yaz spor okullarına davet ediyoruz"denildi. - KAHRAMANMARAŞ