Kahramanmaraş'ta yıkılan apartman davası devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasına devam edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık binanın fenni mesulü M.T. ile tutuklu sanık iç mimar E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Binanın müteahhidi Y.A. da duruşma salonunda hazır bulundu.

Katılan vekillerin dilekçelerinin alınması sonrası duruşmaya başlandı. Mahkeme başkanı tanıkların dinlenmesini istedi. Tanık B.N.Y, "Ben pastane 2022 ile 2023 yılları arasında çalıştım. Ben herhangi bir tadilat görmedim" dedi.

Tanık Y.B ise, "Ezgi apartmanı pastanesinde tezgahtar olarak çalıştım 2015'te başladım 2020'de ayrıldım. 2017'de tadilat yapıldı" dedi.

Mahkemem başkanı katılanlar avukatlarına söz verdi. Ezgi apartmanı müşteki avukatlarının reddi hakim talebini mahkeme kabul etmedi.

Binanın müteahhidi Y.A savunma yaparak suçlamaları kabul etmedi. Binanın fenni mesulü M.T., savunmasını yaparak tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

Binadaki iş yerinde tadilat yapan E.D ise savunmasını yaparak tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Avukatların savunmasında konuşan Avukat Ersan Şen, delillerin toplanması nedeniyle dosyanın bilirkişide olduğunu hatırlattı. Avukat Şen, tanımlardan birinin bina da kolon kesildiği ifadesi üzerine, "Bina da zaten kolon yok perde beton üzerine yapılmış" dedi.

Avukat Şen, müdafi S.K. ve M.P. hakkında güvence belgesi talebini yeniledi. Avukat Mesut Çakar ise, "Biz maddi hakikati sağlamaya çalışıyoruz. Müteahhide ve fenni mesule yüklenen birçok kusur olmasına rağmen müştekiler, bu kişilere tek bir soru dahi sormadı. Bize karşı düşmanlık var" dedi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 4 Ekim tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmaya kadar bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ