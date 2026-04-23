Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anısına Yalova'da Anıt Yapıldı, 11 Fidan Dikildi - Son Dakika
23.04.2026 17:15  Güncelleme: 18:23
(YALOVA) -Haber: Nedim GÜLER

Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybedenler için Yalova'da anıt yaptırıldı ve fidan dikildi.

Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen ve 1 öğretmen ve 10 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı Türkiye'yi büyük acıya sürüklemişti. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Yalova'da anıt yaptırıldı ve fidan dikildi.

Anıt açılışında konuşan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti ve hayatını kaybedenlerin isimlerini yaşatmak istediklerini belirtti.

Gürel şunları söyledi:

"Bütün Türkiye böyle bir olayla sarsıldı. Üzücü bir bayram geçiriyoruz ama bir yandan da bayramı yaşamak, diğer çocuklara iyi örnek olmak, keyifli bir ortam sağlamak lazım. Çünkü aynı zamanda Ulusal Egemenlik bayramımız. Meclisimizin kurulduğu, milletimizin iradesinin yönetime hukuki olarak da yansıdığı ilk adımı da kutluyoruz. Bu bağlamda böyle güzel bir çalışma yaptık. Tekrar milletimize baş sağlığı dilerim. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz."

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ise şunları söyledi:

"23 Nisan arifesinde böyle bir olay yaşamak istemezdik. Çocuklarımızı korumak isteriz. Çocuklarımızın yaşamalarını isteriz. Çocuklarımızın umudu büyütmelerini, geleceğimiz olmalarını isteriz. Sadece bu olayda kayıplarımız olmuyor. MESEM'lerde çocuk yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimiz var. Ne yazık ki sokaklarda çocuk yaşta çalışma mecburiyetinde kalan çocuk işçilerimiz var. Aile içerisinde, okul içerisinde, akran zorbalığına maruz kalan, taciz olaylarında mağdur olan bir dolu kardeşimiz var. Tüm onların hakkını savunmak biz büyüklere düşüyor. Onları üzmeyecek şekilde yaşatma mecburiyetimiz var bu bayramı. Aynı zamanda o çocuklarımızı da yaşatma mecburiyetimiz var."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Yalova, Yerel, Son Dakika

Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
