Kahramanmaraş\'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmen düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin ise yaralandığı olayın üzerinden 40 gün geçerken, hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi. Valilik koordinesinde, Abdülhamid Han Camisi'nde gerçekleşen programa kent protokolü, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu.

"Bütün milletimiz, herkes bu çocuklara sahip çıktı"

Program sonrası konuşan, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil, süreç boyunca yanlarında olan vatandaşlara teşekkür ederek, milletin gösterdiği desteğin kendilerine güç verdiğini söyledi. Yeşil, "9 yavrumuz ve öğretmenimizi düşünen tüm ülkemizdeki duyarlı vatandaşlarımızı, milletimize Allah razı olsun. Bugün yavrularımızın, öğretmenimizin kırkıncı günüydü. Bu münasebet dolayısıyla valilik, belediye, müftülük ve tüm halkımızla Abdülhamit Han Camisi'nde bir mevlit programı vardı. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Gelen, gelemeyen, uzaktan dua eden bütün milletimize Allah razı olsun. Bu çocuklarımız, öğretmenimiz bu milletin evlatları ve öğretmeni oldu. Biz anneleri ve babalarıydık ama sağ olsun bütün milletimiz, herkes bu çocuklara sahip çıktı. Öğretmenimizi de bağrına bastı. Milletimizden Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin yeter" dedi. - KAHRAMANMARAŞ