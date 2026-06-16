Kahramanmaraş\'ta 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir süredir haber alınamayan 65 yaşındaki Hasan Gören, ikametinde ölü bulundu. Olay, Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları Hasan Gören'den bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikamete girmesinin ardından Hasan Gören hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme ve kontrollerde, 65 yaşındaki Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme yapılırken, Gören'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDU

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir ikamette yaşandı. Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı Hasan Gören için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, ikamete girdiklerinde Hasan Gören'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gören'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından evde ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Hasan Gören'in yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Cumhuriyet savcısı sevk edildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gören'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililerin, Hasan Gören'in ölüm nedenine ilişkin yapılacak otopsi ve inceleme sonuçlarını beklediği öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer