Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti
01.06.2026 11:55
Kahramanmaraş’ın Uludaz Mahallesi’nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.K. isimli şahsın tabancayla ateş ettiği C.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre olay, Uludaz Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. ile C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından M.K., yanında bulunan tabancayla C.K.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN C.K. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurularak ağır yaralanan C.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan C.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber yakınlarını yasa boğdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. C.K.’ye ateş ettiği belirlenen M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

