Kahramanmaraş’ta aracı alev alan sürücü son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, aracı alev alan sürücü son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre sürücü, dönüş yapmak istediği sırada otomobilinin arka tekerlerinin yol kenarındaki boşluğa düşmesi üzerine aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü, müdahale sırasında elini aracın kaputuna sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HEM YANGINA MÜDAHALE ETTİ HEM SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alan otomobile kısa sürede müdahale etti. Ekipler bir yandan araç yangınını kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan eli kaputa sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin kontrollerin sağlık ekiplerince yapıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer