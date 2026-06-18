Kahramanmaraş\'ta halk otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Göçer idaresindeki 46 EE 095 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametinden Elbistan Devlet Hastanesi yönüne seyir halindeyken yolcu almak amacıyla yavaşlayan O.A. yönetimindeki 46 H 0532 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ramazan Göçer araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HALK OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Göçer yönetimindeki otomobil, şehir merkezi yönünden Elbistan Devlet Hastanesi istikametine doğru ilerlediği sırada aynı güzergahta seyreden halk otobüsüne arkadan çarptı. Halk otobüsünün yolcu almak amacıyla yavaşladığı sırada meydana gelen çarpışma, çevrede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kazanın ardından otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü Ramazan Göçer araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak hem trafik akışını kontrollü hale getirdi hem de araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu otomobilde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Göçer'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazanın ardından polis ekipleri, çarpışmanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Göçer, acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Göçer'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalealtı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Göçer'in ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ramazan Göçer'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan halk otobüsü ve otomobilde inceleme yapılırken, olayın oluş şekline ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışının normale dönmesini sağladı. Halk otobüsü sürücüsünün ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer