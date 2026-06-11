Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem

Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem
11.06.2026 10:35
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Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Denetimlerde 5 canlı kınalı keklik ile 3 keklik yakalama tuzağı ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdükleri koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında usulsüz avcılık yapıldığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahısların üzerinde ve avlak sahasında inceleme yapıldı. Denetimlerde canlı kınalı keklikler ile avlanmada kullanılan tuzaklar ele geçirildi.

5 CANLI KINALI KEKLİK VE 3 TUZAK ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, 5 adet canlı kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirildi. Kaçak avcılıkta kullanıldığı değerlendirilen tuzaklara el konulurken, canlı keklikler de ekipler tarafından koruma altına alındı. Usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında korunması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

KORUMA ALTINA ALINAN KEKLİKLER DOĞAYA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, el konulan 5 canlı kınalı kekliğin rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını bildirdi. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem - Son Dakika

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