Kahramanmaraş\'ta miras kalan araçlar için 90 günlük süre uyarısı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, vefat eden vatandaşlara ait araçların tescil ve devir işlemlerine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme kapsamında araç sahibinin vefatı halinde mirasçılara 90 günlük tescil zorunluluğu getirildiği belirtildi. Buna göre, miras kalan araçların vefat tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde mirasçılar adına tescil edilmesi gerekiyor. Açıklamada, mirasçıların gerekli belge ve bilgilerle noterliklere başvurarak devir ve tescil işlemlerini tamamlamalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Süresi içinde işlem yapılmayan araçların trafikte kullanıldığının tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanacağı ve araçların tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

MİRAS KALAN ARAÇLAR 90 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLECEK

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, araç sahibinin vefat etmesi halinde mirasçılar için belirlenen tescil süresine dikkat çekildi. Yeni düzenlemeye göre, vefat eden vatandaşlara ait araçların mirasçılar adına tescil edilmesi için 90 günlük süre bulunuyor. Bu sürenin, araç sahibinin vefat tarihinden itibaren başladığı belirtildi. Mirasçıların, sürenin dolmasını beklemeden gerekli belgeleri hazırlayarak noterlere başvurması gerekiyor. Tescil işlemlerinin tamamlanmaması halinde, araç resmî olarak mirasçılar adına kayıtlı hale gelmediği için trafikte kullanımı halinde yaptırımla karşılaşılabiliyor. Emniyet yetkilileri, özellikle vefat sonrası araç kullanımına devam eden vatandaşların bu süreye dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada, 90 günlük süre içinde işlemlerini tamamlamayan mirasçıların hem idari para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların öncelikle mirasçılık belgesi almaları, ardından vergi ve noter işlemlerini sırasıyla tamamlamaları gerektiği belirtildi.

İŞLEM YAPILMAZSA 3 BİN LİRA CEZA UYGULANACAK

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, süresi dolmasına rağmen mirasçılar adına resmi tescil işlemi yapılmayan araçların karayolunda kullanıldığının tespit edilmesi halinde sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ayrıca araçların, mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men edilerek muhafaza altına alınacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların cezai işlemle karşılaşmamaları için öncelikle e-Devlet, Sulh Hukuk Mahkemeleri veya noterler aracılığıyla veraset ilamı, yani mirasçılık belgesi almaları gerektiğini belirtti. Bu belgenin ardından ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması, sonrasında ise noterlikler aracılığıyla devir ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Emniyet Müdürlüğü, miras kalan araçlarla ilgili işlemlerin zamanında yapılmasının hem trafik güvenliği hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşlardan, 90 günlük yasal süreye dikkat etmeleri ve resmi işlemleri geciktirmeden tamamlamaları istendi.

Haber: Muhammet Özer