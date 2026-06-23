Kahramanmaraş\'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarla sulama çalışması yaptığı sırada yıldırım isabet eden bir kişi ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Beyazıt isimli vatandaş tarla suladığı sırada bölgeye düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TARLA SULADIĞI SIRADA YILDIRIM İSABET ETTİ

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde yaşandı. Ali Beyazıt, tarlada sulama çalışması yaptığı sırada bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım düşmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Beyazıt'a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. İlk müdahalenin ardından Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Ali Beyazıt'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Beyazıt'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yıldırım isabet etmesi sonucu meydana gelen olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın yaşandığı alanda gerekli tespitleri yaparken, Ali Beyazıt'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olay, özellikle açık alanlarda ve tarımsal faaliyetler sırasında olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Haber: Muhammet Özer