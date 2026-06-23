Kahramanmaraş'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş\'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
23.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarla sulama çalışması yaptığı sırada yıldırım isabet eden Ali Beyazıt ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Beyazıt, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarla sulama çalışması yaptığı sırada yıldırım isabet eden bir kişi ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Beyazıt isimli vatandaş tarla suladığı sırada bölgeye düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TARLA SULADIĞI SIRADA YILDIRIM İSABET ETTİ

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde yaşandı. Ali Beyazıt, tarlada sulama çalışması yaptığı sırada bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım düşmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Beyazıt'a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. İlk müdahalenin ardından Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Ali Beyazıt'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Beyazıt'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yıldırım isabet etmesi sonucu meydana gelen olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın yaşandığı alanda gerekli tespitleri yaparken, Ali Beyazıt'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olay, özellikle açık alanlarda ve tarımsal faaliyetler sırasında olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Haber: Muhammet Özer

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Andırın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:45:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarlada yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.