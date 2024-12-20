Kahta Belediyesi, Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Kahta Belediyesi, Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Kahta Belediyesi, Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Adıyaman Kahta Belediyesi ekipleri, bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediye yardım etti. İtfaiye ve veteriner ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yavru kedi kurtarıldı ve tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

20.12.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Adıyaman Kahta Belediyesi ekipleri, bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Kahta, Fatih Mahallesi'nde bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner ekibinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, mahalle sakinlerinin yavru kedinin çaresiz miyavlamalarını duyup durumu belediyeye bildirmesiyle başladı. Hızlı bir şekilde harekete geçen Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen veteriner hekim ve ekibi de olay yerinde hazır bulundu. Kurtarılan yavru kedi, ilk müdahalenin ardından tedavi ve rehabilitasyon için merkeze götürüldü.

Kahta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikli bir konudur. Hemşerilerimizin de bu konudaki duyarlılığı bizi daha da güçlendiriyor. Tüm sokak hayvanları için koruma ve bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kahta Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını ve bakım merkezinin hizmetlerini genişleterek bölgedeki hayvanlara umut olmaya devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta Belediyesi, Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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