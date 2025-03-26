Kahta Belediyesi, Kabir Ziyaretleri İçin Temizlik Çalışmaları Başlattı - Son Dakika
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Kahta Belediyesi, Kabir Ziyaretleri İçin Temizlik Çalışmaları Başlattı

Kahta Belediyesi, Kabir Ziyaretleri İçin Temizlik Çalışmaları Başlattı

Adıyaman Kahta Belediyesi, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıkların temizliği ve bakımı için kapsamlı bir çalışma başlattı. Başkan Hallaç, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

26.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Adıyaman Kahta Belediyesi vatandaşların Kadir Gecesi'nde ve Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı.

İlçe genelindeki mezarlıklarda yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarda, genel temizlik, yabani ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve ilaçlama işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca, hayratların bakım ve onarımı yapılarak ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getiriliyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı boyunca devam eden temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mübarek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı öncesinde, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için ilçemizdeki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdik. Mezarlıklarımızın her köşesinde titizlikle yürüttüğümüz temizlik ve düzenleme çalışmalarımızla, halkımızın manevi ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesini sağladık. Bu vesileyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu mübarek günlerde tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kahta Belediyesi, bayram süresince de mezarlık hizmetlerini sürdürecek ve vatandaşların rahat, temiz ve güvenli bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta Belediyesi, Kabir Ziyaretleri İçin Temizlik Çalışmaları Başlattı - Son Dakika

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